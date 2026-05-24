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ASD Castelvetrano 2024: 4-1 all’Azzurra Barcellona e promozione in Seconda Categoria

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di: Redazione - del 2026-05-24

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Immagine articolo: ASD Castelvetrano 2024: 4-1 all’Azzurra Barcellona e promozione in Seconda Categoria

Impresa per la ASD Castelvetrano 2024, che conquista la promozione in Seconda Categoria al termine della finale regionale play off interprovinciale di Terza Categoria. Sul terreno dello stadio Stadio Felice Naselli, la formazione castelvetranese supera con un netto 4-1 l’Azzurra Barcellona al termine di una gara intensa e giocata con grande determinazione.

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    • Dopo la rifinitura della vigilia e la partenza verso Barcellona P.G., i convocati hanno risposto presente nel match più importante della stagione, disputando una prova di carattere, qualità e maturità. La squadra ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, riuscendo a concretizzare le occasioni create e amministrando il vantaggio con autorevolezza.

    Il triplice fischio finale ha dato il via alla festa della società, dello staff tecnico e dei tifosi giunti al seguito della squadra: con questo successo la ASD Castelvetrano 2024 centra uno storico approdo in Seconda Categoria, coronando una stagione straordinaria fatta di sacrifici, lavoro e grande spirito di gruppo.

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