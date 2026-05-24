Affluenza alle ore 19, ecco i dati di Gibellina e Campobello di Mazara
del 2026-05-24
Primi dati sull’affluenza alle urne per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 in provincia di Trapani. Alle ore 19 di domenica 24 maggio, nei comuni chiamati al voto si registra una partecipazione in aumento rispetto alle precedenti consultazioni.
A Campobello di Mazara hanno votato 4.011 cittadini su 11.358 aventi diritto, pari al 35,31%. Nella precedente tornata amministrativa, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 31,28%, con un incremento del 4,03%.
A Gibellina si sono recati alle urne 1.592 elettori su 3.806 aventi diritto. L’affluenza si attesta al 41,83%, in crescita rispetto al 39,28% registrato nelle precedenti amministrative, con una differenza positiva del 2,55%.