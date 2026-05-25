Comunali 2026, affluenza alta a Gibellina e Campobello: entrambi sopra i dati del 2020

di: Redazione - del 2026-05-25

A Campobello di Mazara l’affluenza alle ore 23 ha raggiunto il 45,80%, facendo registrare un incremento del 3,68% rispetto alle precedenti comunali del 2020. Sono stati 5.202 gli elettori che si sono recati alle urne. Resta però Gibellina il comune con la percentuale più alta dell’intera provincia di Trapani: alle 23 ha votato il 53,84% degli aventi diritto, con 2.049 votanti e una crescita del 4,01% rispetto alla tornata elettorale del 2020.

A Marsala, invece, la terza rilevazione conferma un ulteriore aumento dell’affluenza, salita al 48,82% nelle 80 sezioni del territorio lilibetano. Hanno votato complessivamente 33.352 elettori, contro il 46,29% registrato allo stesso orario nel 2020, quando si recarono alle urne 32.304 cittadini.

I seggi riapriranno alle 7 di lunedì 25 maggio e chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio elettorale che, già nel pomeriggio, potrebbe consegnare i primi verdetti.