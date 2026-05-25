  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Comunali 2026, affluenza alta a Gibellina e Campobello: entrambi sopra i dati del 2020

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-25

Commenti
Immagine articolo: Comunali 2026, affluenza alta a Gibellina e Campobello: entrambi sopra i dati del 2020

A Campobello di Mazara l’affluenza alle ore 23 ha raggiunto il 45,80%, facendo registrare un incremento del 3,68% rispetto alle precedenti comunali del 2020. Sono stati 5.202 gli elettori che si sono recati alle urne. Resta però Gibellina il comune con la percentuale più alta dell’intera provincia di Trapani: alle 23 ha votato il 53,84% degli aventi diritto, con 2.049 votanti e una crescita del 4,01% rispetto alla tornata elettorale del 2020.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • A Marsala, invece, la terza rilevazione conferma un ulteriore aumento dell’affluenza, salita al 48,82% nelle 80 sezioni del territorio lilibetano. Hanno votato complessivamente 33.352 elettori, contro il 46,29% registrato allo stesso orario nel 2020, quando si recarono alle urne 32.304 cittadini.

    I seggi riapriranno alle 7 di lunedì 25 maggio e chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio elettorale che, già nel pomeriggio, potrebbe consegnare i primi verdetti.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, nuova indagine della DDA, spuntano video segreti. Così il boss seguiva la vita della famiglia durante la latitanza

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Gli scritti del boss e l’ombra dell’avvocata: la Procura indaga sul presunto archivio custodito dal legale defunto

    Nasce l’e-medical center: la nuova frontiera della sanità territoriale

    Giancontieri P1