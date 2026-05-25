Mazara, 13enne travolta da un’auto: trasferita d’urgenza a Palermo

di: Redazione - del 2026-05-25

(ph. Immagine di repertorio)

Attimi di grande tensione nella tarda serata di ieri a Mazara del Vallo, dove una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’automobile lungo il lungomare San Vito. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stata colpita da una vettura condotta da un giovane automobilista. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe fermato immediatamente per soccorrerla, rimanendo sul posto fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Le condizioni della tredicenne, di origine tunisina, sono apparse subito molto serie. Trasportata d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello”, i medici hanno riscontrato numerosi traumi e una grave emorragia interna. La ragazza è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico d’urgenza prima che venisse disposto il trasferimento all’ISMETT di Palermo.

Nel centro specialistico palermitano la giovane ha affrontato ulteriori operazioni per le lesioni riportate agli organi interni. Attualmente resta ricoverata in prognosi riservata ed è mantenuta in coma farmacologico, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.