Cocaina in auto e soldi sottovuoto in casa: fermato presunto pusher

di: Redazione - del 2026-05-25

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato a Partinico un uomo accusato di spaccio di cocaina. Il controllo è scattato nei pressi del mercato settimanale, dove i militari avrebbero notato uno scambio sospetto all’interno di un’auto.

La successiva perquisizione, effettuata anche con il supporto dell’unità cinofila, ha portato al sequestro di diverse dosi di cocaina, di un panetto da circa mezzo chilo e di circa 70 mila euro in contanti, nascosti in un’intercapedine dell’abitazione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di traffico e detenzione di stupefacenti e autoriciclaggio.