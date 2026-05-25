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Cocaina in auto e soldi sottovuoto in casa: fermato presunto pusher

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di: Redazione - del 2026-05-25

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Immagine articolo: Cocaina in auto e soldi sottovuoto in casa: fermato presunto pusher

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato a Partinico un uomo accusato di spaccio di cocaina. Il controllo è scattato nei pressi del mercato settimanale, dove i militari avrebbero notato uno scambio sospetto all’interno di un’auto.

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    • La successiva perquisizione, effettuata anche con il supporto dell’unità cinofila, ha portato al sequestro di diverse dosi di cocaina, di un panetto da circa mezzo chilo e di circa 70 mila euro in contanti, nascosti in un’intercapedine dell’abitazione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di traffico e detenzione di stupefacenti e autoriciclaggio.

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