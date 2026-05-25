(VIDEO) Nino Ignoto, il 78enne castelvetranese che non ha perso la voglia di parare

di: Redazione - del 2026-05-25

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Nino Ignoto, 78enne castelvetranese che ancora oggi non ha perso la voglia di indossare i guanti e parare con la squadra Amatori. Nino ha preso parte al Torneo della Legalità che si è svolto lo scorso 15 maggio alla stadio Paolo Marino.

"Ho iniziato a parare da piccolo, - ha riferito ai nostri microfoni - negli anni 70 ho disputato anche due-tre campionati di livello con il Gibellina. Dal 1989 ho giocato con gli Amatori per una trentina di anni. Il portiere deve avere la posizione, non guardare l'avversario ma guardare il pallone. Da piccolo giocavo ai Cappuccini con le porte fatte con le pietre. Nel calcio di oggi mancano i giovani, solo soldi e basta".