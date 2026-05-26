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Droga e arma in auto: 52enne arrestato dei Carabinieri

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di: Redazione - del 2026-05-26

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Immagine articolo: Droga e arma in auto: 52enne arrestato dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un uomo di 52 anni del posto con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma.

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    • L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo alla circolazione stradale, durante il quale i militari hanno rinvenuto 32 dosi di crack per un peso complessivo di 11,5 grammi, oltre a una dose di marijuana e una di hashish. L’uomo era inoltre in possesso di un coltello a serramanico, ritenuto arma vietata.

    Sostanze stupefacenti e arma sono state poste sotto sequestro. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per il 52enne non sono state disposte ulteriori misure restrittive.

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