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Salvatore Stuppia prossimo consigliere provinciale? Dalle elezioni di Marsala un importante verdetto

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di: Redazione - del 2026-05-26

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Immagine articolo: Salvatore Stuppia prossimo consigliere provinciale? Dalle elezioni di Marsala un importante verdetto

Il medico castelvetranese Salvatore Stuppia potrebbe diventare nelle prossime ore consigliere provinciale. Stuppia è stato il primo dei non eletti in occasione delle ultime elezioni provinciali e, stando alle ultime indiscrezioni, prenderebbe il posto del marsalese Walter Alagna (entrambi fanno parte della DC) che, nell’ambito delle elezioni amministrative, non è stato eletto al consiglio comunale e, pertanto, decade dalla carica di consigliere provinciale. Per Castelvetrano sarebbe l’opportunità di avere una rappresentanza in Provincia ma prima occorre aspettare l’ufficialità.

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