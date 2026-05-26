Il castelvetranese Giuseppe Salluzzo ospite in Trentino al convegno Bee Trek
di: Redazione - del 2026-05-26
A Folgaria, in Trentino, si svolgerà il 27, 30 e 31 maggio 2026 il convegno “Quattro passi in volo: Bee Trek compie un anno”, iniziativa dedicata alla tutela degli insetti impollinatori e alla valorizzazione del territorio alpino. Tra gli ospiti dell’evento anche l’architetto castelvetranese Giuseppe Salluzzo, che insieme ad Angela Maria Sanfilippo presenterà il volume “Apicoltura per Amore”.
Il convegno, coordinato dall’entomologo Paolo Fontana, celebrerà il primo anniversario del Bee Trek, il percorso naturalistico che collega Folgaria, Lavarone e Luserna, promuovendo biodiversità, sostenibilità e cultura del miele.