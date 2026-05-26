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Il castelvetranese Giuseppe Salluzzo ospite in Trentino al convegno Bee Trek

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di: Redazione - del 2026-05-26

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Immagine articolo: Il castelvetranese Giuseppe Salluzzo ospite in Trentino al convegno Bee Trek

A Folgaria, in Trentino, si svolgerà il 27, 30 e 31 maggio 2026 il convegno “Quattro passi in volo: Bee Trek compie un anno”, iniziativa dedicata alla tutela degli insetti impollinatori e alla valorizzazione del territorio alpino. Tra gli ospiti dell’evento anche l’architetto castelvetranese Giuseppe Salluzzo, che insieme ad Angela Maria Sanfilippo presenterà il volume “Apicoltura per Amore”.

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    • Il convegno, coordinato dall’entomologo Paolo Fontana, celebrerà  il primo anniversario del Bee Trek, il percorso naturalistico che collega Folgaria, Lavarone e Luserna, promuovendo biodiversità, sostenibilità e cultura del miele.

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