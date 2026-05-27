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Nuova sala rossa e area triage: inaugurato il pronto soccorso di Castelvetrano

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di: Redazione - del 2026-05-27

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Immagine articolo: Nuova sala rossa e area triage: inaugurato il pronto soccorso di Castelvetrano

Si è svolta oggi, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18, presso l’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, la cerimonia inaugurale del nuovo pronto soccorso, un importante intervento destinato a rafforzare i servizi di emergenza-urgenza del territorio.

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    • La nuova area di emergenza viene consegnata alla comunità con significativi lavori strutturali completati, tra cui il rifacimento del tetto, la manutenzione della facciata, la realizzazione di una nuova camera calda per le ambulanze, della sala rossa dedicata ai pazienti più gravi, della nuova area triage e di un percorso separato riservato alle vittime di violenza.

    Alla cerimonia erano presenti l’Assessore Regionale alla Salute Marcello Caruso, il Commissario Straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti, il Direttore del Pronto Soccorso Dott. Giuseppe Giammarinaro, il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, l’On. Tony Scilla, l’On. Nicola Catania, oltre alle autorità civili e sanitarie del territorio.

    Nel corso dell’inaugurazione è stato sottolineato il valore strategico dell’intervento, finalizzato a migliorare qualità, funzionalità e sicurezza degli spazi dedicati ai pazienti e agli operatori sanitari.

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