Studentessa francese disabile, aggredita e derubata a Ballarò

di: Redazione - del 2026-05-27

(ph. google.com/maps)

Una studentessa francese di 22 anni, arrivata a Palermo per l’Erasmus all’Accademia di Belle Arti, sarebbe stata aggredita e derubata nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Ballarò. La giovane, disabile dalla nascita, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, in via dei Biscottai, un uomo avrebbe iniziato a molestarla verbalmente e fisicamente. Dopo diversi tentativi di respingerlo, il giovane le avrebbe strappato il cellulare, salvo poi tornare sui suoi passi e continuare con insistenti avance, invitandola persino a passare la notte con lui. Al nuovo rifiuto della ragazza, sarebbe fuggito portando via il telefono.

Le urla della studentessa hanno attirato l’attenzione di una residente che ha allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, raccogliendo la denuncia della vittima e avviando le indagini. Secondo alcune testimonianze, nella zona opererebbe un gruppo di giovani già noto per episodi simili ai danni dei passanti.