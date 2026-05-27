  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Studentessa francese disabile, aggredita e derubata a Ballarò

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-27

Commenti
Immagine articolo: Studentessa francese disabile, aggredita e derubata a Ballarò

(ph. google.com/maps)

Una studentessa francese di 22 anni, arrivata a Palermo per l’Erasmus all’Accademia di Belle Arti, sarebbe stata aggredita e derubata nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Ballarò. La giovane, disabile dalla nascita, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, in via dei Biscottai, un uomo avrebbe iniziato a molestarla verbalmente e fisicamente. Dopo diversi tentativi di respingerlo, il giovane le avrebbe strappato il cellulare, salvo poi tornare sui suoi passi e continuare con insistenti avance, invitandola persino a passare la notte con lui. Al nuovo rifiuto della ragazza, sarebbe fuggito portando via il telefono.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Le urla della studentessa hanno attirato l’attenzione di una residente che ha allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, raccogliendo la denuncia della vittima e avviando le indagini. Secondo alcune testimonianze, nella zona opererebbe un gruppo di giovani già noto per episodi simili ai danni dei passanti.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Comunali 2026 Campobello, i risultati elettorali: ecco i consiglieri eletti

    Incursione notturna in palestra: rubati alcuni oggetti e locali danneggiati

    Comunali 2026 Gibellina, i risultati delle quattro coalizioni, i consiglieri voto per voto

    Carabinieri in azione a Castelvetrano: accertamenti su presunti furti di energia

    S. Margherita, violenta rissa tra giovani del posto ed extracomunitari. Usata una lama. Giovane in Ospedale

    Giancontieri P1