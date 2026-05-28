Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso a Castelvetrano, Assessore Caruso: “Giornata importante”

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-28

Un’area di 250 metri quadrati per assistere i pazienti nel momento più delicato, quello dell’emergenza – urgenza. Si presenta così il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, inaugurato questo pomeriggio alla presenza di Marcello Caruso, assessore regionale alla Sanità, e di Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

"Giornata importante di grande attenzione per il territorio di Trapani - ha detto Caruso - e per i cittadini per una risposta immediata di qualità. Le due strutture danno una risposta ottimale di efficienza. Sono convinto che avremo una risposta di grande abnegazione anche da chi opera in queste strutture fornendo un servizio qualificato dando risalto all'aspetto umano. Voglio ricordare poi anche il grande atto di civiltà in questo pronto soccorso - ha conclus9 l'assessore - con il percorso dedicato alle vittime di violenza".

I lavori hanno consentito di creare una nuova “camera calda” per le ambulanze, una nuova “sala rossa” dedicata ai pazienti più gravi, una nuova area per il Triage e anche un percorso separato, dedicato alle vittime di violenza. Inoltre, gli interventi hanno consentito anche il rifacimento del tetto della struttura, la revisione di gran parte del prospetto esterno e la manutenzione della facciata.

Nel 2025 dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano sono transitati 17.180 utenti, 295 in codice bianco (1,7%), 8.375 in codice verde (48,8%), 6.258 in codice azzurro (36,4%), 1.874 in codice arancione (10,9%) e 378 in codice rosso (2,2%), con un tasso di ricovero interno del 7,4% (1.264 pazienti), mentre il 3,5% (598) sono stati inviati in altra struttura ospedaliera della provincia.

Da gennaio ad aprile 2026, invece, hanno fatto accesso al Pronto Soccorso 5.382 cittadini, 62 codice bianco (1,15%), 2.588 in codice verde (48,09%), 2.144 in codice azzurro (39,84%), 445 in codice arancione (8,27%), 142 in codice rosso (2,64%) e 1 in codice nero (0,01%).