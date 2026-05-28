Maxi operazione sul tesoro di Messina Denaro. Arrestate 3 persone e sequestrati milioni di beni

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-28

È in corso una vasta operazione coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione di un’ordinanza con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti e il sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro.

Indetta conferenza stampa alle ore 11.00 di oggi (28 maggio 2026), alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Giovanni Melillo, e del Procuratore della Repubblica di Palermo – Dott. Maurizio de Lucia.

Le attività sono in corso di svolgimento - oltre che in Italia - ad Andorra, a Gibilterra, alle Isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione e costante raccordo con i collaterali Organi giudiziari e di polizia. L’operazione giunge al culmine di un’intensa attività investigativa che ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, di ingenti capitali derivanti da attività di narcotraffico, prosperate – già a partire dagli anni ’80 – sotto l’egida di Cosa Nostra Trapanese e nell’interesse del suo stesso vertice, Matteo Messina Denaro.

Si precisa che, in attesa di giudizio definitivo, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio della presunzione di innocenza.