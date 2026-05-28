  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Sciacca, il “Triangolare del Cuore” unisce sport e solidarietà. Tacconi super ospite

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-28

Commenti
Immagine articolo: Sciacca, il “Triangolare del Cuore” unisce sport e solidarietà. Tacconi super ospite

Sport, spettacolo e solidarietà si incontreranno il prossimo 30 maggio allo stadio Gurrera di Sciacca in occasione del “Triangolare del Cuore”, evento benefico che vedrà protagonista la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Tra gli ospiti più attesi della manifestazione ci saranno Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Pietro Maiellaro, ex calciatore di Palermo, Bari e Fiorentina, e Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva “Il Commissario Montalbano”. L’iniziativa prenderà il via alle 18.30 con un triangolare che coinvolgerà le vecchie glorie dello Sciacca, una rappresentativa di magistrati e una delle forze dell’ordine. La squadra vincitrice affronterà successivamente la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

    La serata sarà arricchita anche da momenti di intrattenimento e spettacolo, in un clima all’insegna della condivisione e dell’impegno sociale. Il ricavato dell’evento, grazie anche al contributo simbolico di 5 euro per l’acquisto del biglietto, sarà destinato all’Avulss di Sciacca e alla Caritas parrocchiale del Carmine. Il “Triangolare del Cuore” sarà inoltre dedicato alla memoria dei magistrati uccisi dalla mafia, trasformando l’evento in un importante momento di riflessione oltre che di solidarietà.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Comunali 2026 Campobello, i risultati elettorali: ecco i consiglieri eletti

    Incursione notturna in palestra: rubati alcuni oggetti e locali danneggiati

    Messina Denaro, dal narcotraffico al tesoro occulto, arrestati padre, ex moglie ed il figlio

    Carabinieri in azione a Castelvetrano: accertamenti su presunti furti di energia

    Comunali 2026 Gibellina, i risultati delle quattro coalizioni, i consiglieri voto per voto

    Giancontieri P1