Sciacca, il “Triangolare del Cuore” unisce sport e solidarietà. Tacconi super ospite

di: Redazione - del 2026-05-28

Sport, spettacolo e solidarietà si incontreranno il prossimo 30 maggio allo stadio Gurrera di Sciacca in occasione del “Triangolare del Cuore”, evento benefico che vedrà protagonista la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

Tra gli ospiti più attesi della manifestazione ci saranno Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Pietro Maiellaro, ex calciatore di Palermo, Bari e Fiorentina, e Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva “Il Commissario Montalbano”. L’iniziativa prenderà il via alle 18.30 con un triangolare che coinvolgerà le vecchie glorie dello Sciacca, una rappresentativa di magistrati e una delle forze dell’ordine. La squadra vincitrice affronterà successivamente la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

La serata sarà arricchita anche da momenti di intrattenimento e spettacolo, in un clima all’insegna della condivisione e dell’impegno sociale. Il ricavato dell’evento, grazie anche al contributo simbolico di 5 euro per l’acquisto del biglietto, sarà destinato all’Avulss di Sciacca e alla Caritas parrocchiale del Carmine. Il “Triangolare del Cuore” sarà inoltre dedicato alla memoria dei magistrati uccisi dalla mafia, trasformando l’evento in un importante momento di riflessione oltre che di solidarietà.