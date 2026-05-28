S.Ninfa, a fuoco una discarica abusiva sulla SS188 direzione Partanna

di: Redazione - del 2026-05-28

Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 12:00 lungo la Strada Statale 188, nel tratto che collega Partanna e Santa Ninfa, dove da tempo è presente una discarica abusiva a cielo aperto. Le fiamme sono state avvistate dalla squadra di pattugliamento dell’ANVVFV di Santa Ninfa, intervenuta tempestivamente sul posto insieme alla Protezione Civile ANVVFC di Santa Ninfa.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe di probabile natura dolosa, vista la presenza di grandi quantità di spazzatura e materiale plastico abbandonato lungo l’area interessata dall’incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per circa due ore. L’episodio desta particolare preoccupazione perché, per il secondo anno consecutivo, nello stesso punto viene appiccato un incendio.I residenti e i volontari chiedono ora un intervento immediato di bonifica dell’area per evitare ulteriori rischi ambientali e per la sicurezza pubblica.