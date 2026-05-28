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S.Ninfa, a fuoco una discarica abusiva sulla SS188 direzione Partanna

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di: Redazione - del 2026-05-28

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Immagine articolo: S.Ninfa, a fuoco una discarica abusiva sulla SS188 direzione Partanna

Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 12:00 lungo la Strada Statale 188, nel tratto che collega Partanna e Santa Ninfa, dove da tempo è presente una discarica abusiva a cielo aperto. Le fiamme sono state avvistate dalla squadra di pattugliamento dell’ANVVFV di Santa Ninfa, intervenuta tempestivamente sul posto insieme alla Protezione Civile ANVVFC di Santa Ninfa.

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    • Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe di probabile natura dolosa, vista la presenza di grandi quantità di spazzatura e materiale plastico abbandonato lungo l’area interessata dall’incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per circa due ore. L’episodio desta particolare preoccupazione perché, per il secondo anno consecutivo, nello stesso punto viene appiccato un incendio.I residenti e i volontari chiedono ora un intervento immediato di bonifica dell’area per evitare ulteriori rischi ambientali e per la sicurezza pubblica.

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