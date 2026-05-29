Dalla promozione alla rinascita, ecco la Nuova Folgore Castelvetrano 2024

di: Redazione - del 2026-05-29

Dopo la promozione in Seconda Categoria, il calcio castelvetranese riparte con un nuovo volto: nasce ufficialmente l’ASD Nuova Folgore Castelvetrano 2024, tra tradizione, ambizione e voglia di riportare entusiasmo in città. L’ASD Castelvetrano 2024, fresca di promozione in Seconda Categoria dopo una stagione da ricordare, annuncia ufficialmente la nascita di un nuovo progetto sportivo: la società cambia nome e diventa ASD Nuova Folgore Castelvetrano 2024.

Cambiano anche i colori sociali, dal biancoazzurro al rosso e nero, simboli storici della città, così come il logo, che richiama uno stemma legato alla tradizione calcistica castelvetranese. La società ha inoltre partecipato al bando per l’assegnazione del campo sportivo “Paolo Marino” insieme all’ASD Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Élite, con l’obiettivo di avviare presto lavori di restyling della struttura e del manto erboso.

Definito l’organigramma societario, il club è anche vicino all’acquisizione di un titolo di Promozione e presto potrebbe arrivare l’ufficialità. In fase avanzata anche la scelta del nuovo allenatore, mentre diversi calciatori locali hanno già sposato il progetto rossonero. Grande attenzione anche alle nuove maglie da gara, studiate nei dettagli per sorprendere i tifosi. La Nuova Folgore si prepara così a scrivere una nuova pagina di sport e passione per Castelvetrano, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e partecipazione attorno al calcio cittadino.