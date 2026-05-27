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Incendio nel nuovo punto vendita Sicily by Car a Carini: distrutte dieci auto

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di: Redazione - del 2026-05-27

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Immagine articolo: Incendio nel nuovo punto vendita Sicily by Car a Carini: distrutte dieci auto

Paura nella tarda serata di mercoledì 26 maggio a Carini, dove un incendio ha coinvolto il nuovo punto vendita di Sicily by Car, inaugurato appena venti giorni fa. Le fiamme hanno distrutto una decina di vetture parcheggiate all’interno dell’area della concessionaria.

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    • La densa colonna di fumo sprigionata dal rogo era visibile anche dall’autostrada A29, attirando l’attenzione degli automobilisti in transito. L’incendio si è sviluppato all’angolo tra la strada statale 113 e via dei Pioppi.

    Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare l’origine delle fiamme e chiarire eventuali responsabilità.

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