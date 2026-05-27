Castelvetrano, torna la Festa di Maria Nostra Signora della Misericordia

di: Redazione - del 2026-05-27

Torna a Castelvetrano la Festa di Maria Nostra Signora della Misericordia. Dal 29 al 31 maggio il quartiere della Misericordia ospiterà tre giornate dedicate alla fede, alla tradizione e alla comunità, con celebrazioni religiose, momenti di aggregazione e il ritorno della storica processione solenne per le vie del quartiere.

Momento centrale dei festeggiamenti sarà la processione di domenica 31 maggio, con l’antica vara lignea portata a spalla dai giovani, accompagnata dalla banda cittadina e dai tamburinai “Scrusciu di Sicilia”. Il Comitato organizzativo invita cittadini e fedeli a partecipare numerosi e ad addobbare balconi e strade secondo la tradizione popolare.