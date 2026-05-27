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Nuovo pronto soccorso a Castelvetrano: taglio del nastro oggi pomeriggio

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di: Redazione - del 2026-05-27

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Immagine articolo: Nuovo pronto soccorso a Castelvetrano: taglio del nastro oggi pomeriggio

Dopo una lunga fase di stallo, riapre il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. I lavori, inizialmente finanziati dalla Regione con circa 500 mila euro, erano stati bloccati da un contenzioso tra l’Asp di Trapani e l’impresa incaricata. La ripartenza del cantiere è avvenuta nella seconda metà dello scorso anno grazie ai fondi del Pnrr.

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    • La nuova area di emergenza viene ora consegnata con importanti interventi strutturali completati, tra cui il rifacimento del tetto, la manutenzione della facciata, una nuova camera calda per le ambulanze, la sala rossa per i pazienti più gravi, la nuova area triage e un percorso separato dedicato alle vittime di violenza.

    Si terrà oggi, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18, presso l’Ospedale Vittorio Emanuele II a Castelvetrano, la cerimonia inaugurale del nuovo pronto soccorso. L’iniziativa segna un importante passo nel potenziamento della sanità provinciale e dei servizi di emergenza-urgenza. Alla cerimonia parteciperanno l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, le autorità civili e sanitarie del territorio e il commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, che ha evidenziato il valore dell’intervento per migliorare qualità, funzionalità e sicurezza degli spazi destinati a pazienti e operatori sanitari.

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