Santa Ninfa, festa dello Sport 2026 al centro polisportivo. Tre giornate di sport e divertimento

di: Redazione - del 2026-05-27

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la “Festa dello Sport 2026”, tre giornate dedicate all’attività sportiva e al divertimento sano presso il centro polisportivo “Prof. Domenico Alagna”.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 29 maggio, lunedì 1 giugno e mercoledì 3 giugno 2026, con attività previste nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane (9:00-12:00 e 16:00-20:00, con la sola apertura pomeridiana del 3 giugno).

La manifestazione è aperta a tutti e offrirà la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive in un contesto di aggregazione e partecipazione. L’obiettivo è promuovere lo sport come strumento di benessere, socialità e inclusione.