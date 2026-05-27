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Castelvetrano, denunce e fermi dei Carabinieri in servizio straordinario

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-27

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Immagine articolo: Castelvetrano, denunce e fermi dei Carabinieri in servizio straordinario

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, unitamente a personale della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia” hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada.

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    • I militari dell’Arma, nel corso di diversi posti di controllo dislocati in varie parti delle città durante i quali venivano sottoposti a controllo numerosi veicoli e i loro occupanti, hanno
    deferito in stato di libertà per reati quali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere,
    ricettazione e guida senza patente:

    Un 23enne che sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di un tirapugni, posto sotto sequestro;
    Un 45enne fermato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente; Un 25enne sorpreso alla guida sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita di un
    veicolo che è risultato essere oggetto di furto.

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    • Nel corso del servizio sono stati controllati 12 esercizi commerciali, 2 soggetti sottoposti a
    misure cautelari o di prevenzione, 34 veicoli, 46 persone, elevando sanzioni per contravvenzione al codice della strada per oltre 5000€ oltre al sequestrato due veicoli.

    Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, mantiene costante questa tipologia di controlli straordinari in affiancamento agli ordinari servizi di pattugliamento del territorio soprattutto nel finesettimana e in occasione di eventi particolari al fine di garantire maggiormente servizi a tutela della cittadinanza.

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