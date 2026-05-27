Mangiaracina torna alla guida di Campobello: consegnata la fascia tricolore

di: Redazione - del 2026-05-27

Cambio al vertice del Comune di Campobello di Mazara, dove questa mattina si è svolto il passaggio ufficiale di consegne tra il sindaco uscente Giuseppe Castiglione e il neo eletto Daniele Mangiaracina. La proclamazione del nuovo primo cittadino è avvenuta nell’ufficio del sindaco, all’interno del Palazzo municipale, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei collaboratori più vicini alla nuova amministrazione. Nel corso della cerimonia, Castiglione ha consegnato a Mangiaracina la fascia tricolore, simbolo del passaggio ufficiale delle funzioni amministrative.

Tra i due amministratori non è mancata una stretta di mano che ha segnato il momento del cambio di guida della città. Per Mangiaracina si tratta di un ritorno alla guida del Comune dopo circa vent’anni dalla sua precedente esperienza da sindaco. Con la nuova elezione prende forma anche il nuovo assetto politico del Consiglio comunale. La maggioranza che sostiene Mangiaracina potrà contare su undici consiglieri, mentre saranno cinque i rappresentanti dell’opposizione.

Adesso l’attenzione si sposta sulla convocazione del nuovo Consiglio comunale, che dovrà riunirsi entro i prossimi quindici giorni per l’avvio ufficiale della nuova consiliatura.