Carabinieri in azione a Castelvetrano: accertamenti su presunti furti di energia

di: Redazione - del 2026-05-27

Controlli straordinari dei Carabinieri nel quartiere Belvedere di Castelvetrano, dove nelle ultime ore sono stati effettuati accertamenti mirati su presunti furti di energia elettrica. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno eseguito verifiche in diverse abitazioni della zona per accertare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica. Parallelamente, sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali arterie del quartiere.

Durante l’attività sono state controllate alcune autovetture per verificare la regolarità della documentazione di circolazione, con particolare attenzione alla presenza della copertura assicurativa obbligatoria. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità e alla tutela della sicurezza pubblica.