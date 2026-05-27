Un tributo alla cultura popolare: nuova convenzione per il Museo della Civiltà Contadina

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-27

Nella giornata di ieri è stata collocata davanti all’ingresso del Museo Etnoantropologico della Civiltà Contadina “Francesco Simanella”, nei locali dell’ex Collegio Di Maria nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, la nuova insegna del museo con l’aggiunta del nome del concittadino Gigi Simanella, musicista, scrittore e storico castelvetranese.

Un riconoscimento simbolico ma importante nei confronti di Luigi “Gigi” Simanella che, già dieci anni fa, mise gratuitamente a disposizione della comunità parte della sua preziosa collezione di strumenti e attrezzi del mondo contadino tra Ottocento e Novecento, consentendo la nascita del museo. La nuova convenzione con il Comune di Castelvetrano, firmata nei giorni scorsi, rinnova per altri dieci anni il comodato gratuito della collezione esposta all’interno della struttura museale. Accordo sottoscritto direttamente da Luigi Simanella insieme alla responsabile del museo, dott.ssa Mariella Morici.

Alla posa dell’insegna erano presenti il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, e Gigi Simanella, in un momento che ha rappresentato un riconoscimento concreto verso chi ha contribuito alla tutela della memoria storica e delle tradizioni popolari della città.