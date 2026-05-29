Società Operaia di Santa Ninfa celebra in Piemonte i 135 anni della SOMS di Borgaretto

di: Mariano Pace - del 2026-05-29

Una rappresentanza della Società Operaria di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa, guidata dal presidente Carlo Di Prima, ha partecipato, nei giorni scorsi, in Piemonte alla “Celebrazione del 135° Anniversario di fondazione della Società Operaria Mutuo Soccorso di Borgaretto, in provincia di Torino.

Per l’occasione, la società Operaria di Santa Ninfa (oltre al presidente anche il consigliere Girolamo Russo) ha donato una targa-ricordo in marno alla Società Operaia di Borgaretto. E durante il pranzo sociale, la Società Operaia di Borgaretto ha ricambiato con la donazione di una targa. Il sodalizio di Santa Ninfa è gemellato con la Società piemontese dal 2008.

Nella foto, da sinistra: Girolamo Russo, consigliere di Santa Ninfa, Beniamino Mirto, presidente della Società Operaia di Borgaretto, Carlo Di Prima, presidente Società Operaia di Santa Ninfa, Pietro Aiuto, presidente onorario della Società Operaia di Borgaretto.