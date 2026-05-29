Guardia di finanza: nel 2025 scoperti 12 mila lavoratori in nero

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-29

Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto fatture per operazioni inesistenti legate all’illecita esternalizzazione di manodopera per circa 980 milioni di euro, denunciando 774 persone per reati tributari, con 10 arresti e sequestri per 186 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni di caporalato, sfruttamento lavorativo e impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. Denunciate 128 persone per caporalato, 64 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 225 datori di lavoro per impiego irregolare di cittadini stranieri.

Numerose le operazioni condotte in diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Reggio Emilia e Biella, dove sono emersi sistemi fraudolenti legati alla somministrazione illecita di manodopera, frodi fiscali e gravi casi di sfruttamento dei lavoratori.