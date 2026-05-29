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Guardia di finanza: nel 2025 scoperti 12 mila lavoratori in nero

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-29

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Immagine articolo: Guardia di finanza: nel 2025 scoperti 12 mila lavoratori in nero

Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto fatture per operazioni inesistenti legate all’illecita esternalizzazione di manodopera per circa 980 milioni di euro, denunciando 774 persone per reati tributari, con 10 arresti e sequestri per 186 milioni di euro.

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    • Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni di caporalato, sfruttamento lavorativo e impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. Denunciate 128 persone per caporalato, 64 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 225 datori di lavoro per impiego irregolare di cittadini stranieri.

    Numerose le operazioni condotte in diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Reggio Emilia e Biella, dove sono emersi sistemi fraudolenti legati alla somministrazione illecita di manodopera, frodi fiscali e gravi casi di sfruttamento dei lavoratori.

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