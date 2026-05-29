Studente aggredisce con coltello un docente, choc in una scuola media del trapanese

(fonte: LaSicilia.it) - del 2026-05-29

Paura questa mattina nella scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito lievemente un professore durante l’orario delle lezioni. L’episodio è avvenuto davanti ai compagni di classe, provocando momenti di forte tensione e panico all’interno dell’istituto.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato con sé due piccoli coltelli e avrebbe anche ripreso la scena con il telefono cellulare. Il docente è stato soccorso e sottoposto ad accertamenti medici: le sue condizioni non sono gravi ed è stato dimesso senza complicazioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le motivazioni del gesto. L’accaduto ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica, considerata anche la giovane età del protagonista e il contesto in cui si è verificata l’aggressione.