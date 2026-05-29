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Studente aggredisce con coltello un docente, choc in una scuola media del trapanese

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(fonte: LaSicilia.it) - del 2026-05-29

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Immagine articolo: Studente aggredisce con coltello un docente, choc in una scuola media del trapanese

Paura questa mattina nella scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito lievemente un professore durante l’orario delle lezioni. L’episodio è avvenuto davanti ai compagni di classe, provocando momenti di forte tensione e panico all’interno dell’istituto.

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    • Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato con sé due piccoli coltelli e avrebbe anche ripreso la scena con il telefono cellulare. Il docente è stato soccorso e sottoposto ad accertamenti medici: le sue condizioni non sono gravi ed è stato dimesso senza complicazioni.

    Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le motivazioni del gesto. L’accaduto ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica, considerata anche la giovane età del protagonista e il contesto in cui si è verificata l’aggressione.

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