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Incidente tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: 19 feriti, due bimbi in gravi condizioni

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di: Redazione - del 2026-05-29

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Immagine articolo: Incidente tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: 19 feriti, due bimbi in gravi condizioni

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Mazara del Vallo, dove un grave incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus e un’automobile. L’impatto si è verificato intorno alle 14:30 all’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore. Il bilancio provvisorio parla di circa 20 feriti. Tra i coinvolti ci sono dieci bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus, oltre a due insegnanti e al conducente del mezzo. Feriti anche i quattro occupanti dell’autovettura coinvolta nello scontro.

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    • Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni di assistenza ai passeggeri, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento in ospedale. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato al violento impatto.

    Da quanto emerge dai primi accertamenti della polizia locale, il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolta nello scontro con uno scuolabus a Mazara del Vallo sarebbe risultato senza patente e senza copertura assicurativa. Secondo le ricostruzioni preliminari, l’uomo avrebbe anche ignorato uno stop prima dell’impatto.

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    • Nell’auto viaggiavano la moglie incinta e cinque bambini. Il conducente è stato ricoverato in ospedale insieme ad altri feriti coinvolti nell’incidente. Sullo scuolabus si trovavano alunni dell’istituto “Santa Gemma-Boscarino-Pirandello”, accompagnati da assistenti comunali e docenti. Il bilancio provvisorio parla di 13 feriti, tra cui 8 bambini; due minori sarebbero in condizioni più serie.

    Sotto shock anche Giuseppe Di Stefano, dipendente comunale e autista dello scuolabus, trasportato in ospedale dopo l’incidente. Presso il nosocomio si sono recati il sindaco Salvatore Quinci e gli assistenti sociali del Comune per seguire la situazione e prestare supporto ai coinvolti.

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