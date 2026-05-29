Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa promuove il dialogo contro la violenza di genere

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-31

Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, guidato dalla presidente Esther Savoja Clemente, ha organizzato presso l’Istituto Superiore Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano un convegno sul tema della violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Inner Wheel sul Rispetto, che impegna i club di tutta Italia in azioni concrete di sensibilizzazione e educazione nelle comunità locali. L’incontro ha visto la partecipazione attiva e composta degli studenti, che hanno dimostrato maturità e attenzione nel confrontarsi con un argomento di grande rilevanza sociale.

Relatrici d’eccezione sono state l’avvocato Marilena Messina e la dottoressa Sabrina D’Andrea, che hanno offerto contributi di alto profilo professionale e umano. La moderazione è stata affidata all’avvocato Matilde Mattozzi, collante prezioso di una giornata ricca e significativa. Momento di particolare intensità emotiva è stata la testimonianza di J., vittima di violenza di genere, che ha scelto di condividere la propria esperienza con coraggio e dignità. Le sue parole hanno suscitato una partecipazione profonda negli studenti presenti, trasformando il convegno in un incontro umano autentico e indimenticabile.

Il Club desidera esprimere sincera gratitudine alla Dirigente Scolastica, dottoressa Maria Luisa Simanella, per aver accolto con sensibilità e disponibilità questa iniziativa, confermando ancora una volta la sua attenzione verso tutte le tematiche che toccano la vita e la crescita dei propri alunni. Un ringraziamento va inoltre a tutte le relatrici, alla testimone J. e a quanti hanno contribuito alla riuscita di una giornata autenticamente formativa e, per tanti, commovente.