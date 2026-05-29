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Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa promuove il dialogo contro la violenza di genere

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-31

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Immagine articolo: Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa promuove il dialogo contro la violenza di genere

Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa, guidato dalla presidente Esther Savoja Clemente, ha organizzato presso l’Istituto Superiore Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano un convegno sul tema della violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Inner Wheel sul Rispetto, che impegna i club di tutta Italia in azioni concrete di sensibilizzazione e educazione nelle comunità locali. L’incontro ha visto la partecipazione attiva e composta degli studenti, che hanno dimostrato maturità e attenzione nel confrontarsi con un argomento di grande rilevanza sociale.

Relatrici d’eccezione sono state l’avvocato Marilena Messina e la dottoressa Sabrina D’Andrea, che hanno offerto contributi di alto profilo professionale e umano. La moderazione è stata affidata all’avvocato Matilde Mattozzi, collante prezioso di una giornata ricca e significativa. Momento di particolare intensità emotiva è stata la testimonianza di J., vittima di violenza di genere, che ha scelto di condividere la propria esperienza con coraggio e dignità. Le sue parole hanno suscitato una partecipazione profonda negli studenti presenti, trasformando il convegno in un incontro umano autentico e indimenticabile.

Il Club desidera esprimere sincera gratitudine alla Dirigente Scolastica, dottoressa Maria Luisa Simanella, per aver accolto con sensibilità e disponibilità questa iniziativa, confermando ancora una volta la sua attenzione verso tutte le tematiche che toccano la vita e la crescita dei propri alunni. Un ringraziamento va inoltre a tutte le relatrici, alla testimone J. e a quanti hanno contribuito alla riuscita di una giornata autenticamente formativa e, per tanti, commovente.

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