Un anno di inglese con la madrelingua: entusiasmo e progressi per gli studenti di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale

di: Mariano Pace - del 2026-05-31

Bilancio estremamente positivo e lusinghiero per la conclusione del progetto: ”English Learning”, finanziato dalla Fondazione Angelo Pirrello e attuato presso l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa. Il progetto è stato fruito dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale. Per loro, anche quest’anno si è registrato un efficace momento di crescita linguistica, portato avanti con grande entusiasmo.

Il piano progettuale, “egregiamente coordinato” dalla docente Silvana Glorioso, referente per la Fondazione Pirrello, ha registrato la partecipazione della docente “madrelingua” Tabita Ferraro, che ha svolto attività e lezioni in lingua inglese durante tutto l’anno scolastico, coinvolgendo gli studenti in percorsi coinvolgenti e stimolanti, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche.

“Attraverso conversazioni, attività laboratoriali, giochi linguistici e momenti di comunicazione autentica, gli alunni-evidenzia la docente Silvana Glorioso- hanno avuto l’opportunità di vivere la lingua inglese in modo concreto e naturale, sviluppando maggiore sicurezza nell’espressione orale e una più solida padronanza della lingua. Esprimo grande soddisfazione-prosegue la docente Glorioso-perché English Learning rappresenta un’importante opportunità per i nostri alunni, che hanno potuto confrontarsi durante tutto l’anno con una docente madrelingua, vivendo la lingua inglese come uno strumento reale di comunicazione. Ringrazio-conclude la docente Silvana Glorioso-la Fondazione Pirrello per la fiducia e il costante sostegno alla nostra scuola e la docente Tabita per la professionalità e la passione con cui ha accompagnato gli studenti in questo percorso di crescita linguistica e personale”.

La Dirigente Scolastica Maria Letizia Gentile ha manifestato il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione con la Fondazione Pirrello. “Ringraziamo la Fondazione Pirrello, sempre presente e disponibile nei confronti della nostra scuola e di tutte le attività che proponiamo. Il suo sostegno-sottolinea il dirigente Gentile- è particolarmente importante nei progetti legati alla lingua inglese, all’informatica e all’ambiente, ambiti fondamentali per la crescita culturale e formativa dei nostri studenti”.