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Messina denaro, soldi, ville e tarocchi: così Maria Antonia Bruno cercava risposte sul futuro degli affari

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di: Redazione - del 2026-05-31

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Immagine articolo: Messina denaro, soldi, ville e tarocchi: così Maria Antonia Bruno cercava risposte sul futuro degli affari

Prima di partire in aereo per Nizza, con destinazione finale il Principato di Monaco, Maria Antonia Bruno contatta il figlio Luca Tamburello. Ma non solo. Nei giorni che precedono il viaggio, la donna si rivolge anche a diversi chiaroveggenti per interrogare i tarocchi e ottenere indicazioni sul proprio futuro. La vicenda emerge dagli atti della Direzione distrettuale antimafia, che ricostruiscono i movimenti della donna, ex moglie di Giacomo Tamburello, narcotrafficante ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro. Tra conti correnti, bonifici respinti, ville e operazioni finanziarie internazionali, gli investigatori documentano anche una serie di consulti esoterici legati a una fase particolarmente delicata degli affari.

Al centro dell'attenzione vi è il tentativo di trasferire fondi verso istituti bancari del Principato di Monaco. Secondo quanto riportato negli atti, Maria Antonia Bruno e il figlio avrebbero soggiornato nel Principato tra il 28 settembre e il 1° ottobre 2025. Nei giorni precedenti alla partenza, la donna cerca risposte attraverso i cartomanti, preoccupata per l'esito delle operazioni economiche e per gli sviluppi futuri. Il viaggio viene organizzato in tempi rapidi e Bruno insiste affinché Luca la accompagni. Durante uno dei consulti, il tono appare deciso: «Io glielo dirò», afferma parlando con il chiaroveggente, nel tentativo di comprendere se le mosse finanziarie in programma sarebbero andate a buon fine.

Un dettaglio che, nelle carte dell'inchiesta, aggiunge un elemento insolito a una vicenda fatta di denaro, rapporti familiari e presunti interessi riconducibili al patrimonio accumulato nell'orbita del boss mafioso. Tra trasferimenti di fondi e operazioni bancarie, anche i responsi dei tarocchi sembrano aver avuto un ruolo nelle decisioni della donna. (Fonte GdS.it)

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