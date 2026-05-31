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Porto Selinunte, Catania (FdI): “Iniziare subito i lavori o affidarli a un'altra ditta”

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di: Redazione - del 2026-05-31

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Immagine articolo: Porto Selinunte, Catania (FdI): “Iniziare subito i lavori o affidarli a un'altra ditta”

Un mese dopo la consegna del cantiere nessun intervento è stato avviato. L’appello al Dipartimento: diffidare la ditta o affidare i lavori alla seconda classificata. Il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Catania interviene sul ritardo nell’avvio dei lavori di dragaggio e rimozione della posidonia nel porticciolo di Selinunte, consegnati ufficialmente il 30 aprile alla presenza dell’assessore regionale Alessandro Aricò e delle autorità locali.

Cantiere fermo, pescatori bloccati. «L’impresa aggiudicataria aveva garantito l’avvio immediato dei lavori già dalla settimana successiva – afferma Catania – ma dopo un mese il porticciolo è ancora nelle stesse condizioni. I pescatori non possono uscire in mare e sono impossibilitati a sostenere le proprie famiglie».

La richiesta alla Regione. Catania chiede al Dipartimento regionale di diffidare immediatamente la ditta affinché avvii i lavori entro la prossima settimana. In caso contrario, sollecita la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento dell’intervento alla seconda impresa in graduatoria. «Selinunte vive anche di pesca – conclude – e non possiamo permettere che ulteriori ritardi blocchino opere attese da tempo».

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