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Sciacca, le terme rinascono: investimento da 90 milioni per il rilancio

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di: Redazione - del 2026-05-31

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Immagine articolo: Sciacca, le terme rinascono: investimento da 90 milioni per il rilancio

Le storiche Terme di Sciacca si preparano a una nuova stagione dopo oltre 15 anni di abbandono. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla proposta di project financing presentata da Terme di Saturnia Spa per la riqualificazione del complesso termale, le cui origini risalgono al V secolo a.C.

Il progetto punta a restituire alle terme la loro tradizionale funzione sanitaria e terapeutica, affiancandola a servizi dedicati al benessere, all’ospitalità e al turismo. Il piano prevede la realizzazione di una medical & wellness spa, strutture ricettive di alto livello, aree congressuali, spazi per eventi e un parco termale aperto al pubblico.

L’intervento comprenderà il recupero degli edifici storici, l’adeguamento strutturale e sismico, il rifacimento degli impianti e interventi di efficientamento energetico. L’investimento complessivo supera i 90 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dalla Regione Siciliana e 50 milioni da investitori privati.

Il rilancio delle Terme di Sciacca dovrebbe inoltre generare circa 250 nuovi posti di lavoro diretti, con l’obiettivo di trasformare il sito in un polo di riferimento per salute, benessere e turismo durante tutto l’anno.

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