Mazara, positivo alla cocaina il conducente coinvolto nello schianto con lo scuolabus

di: Redazione - del 2026-05-31

Si aggrava la posizione del 51enne coinvolto nell'incidente tra un suv e uno scuolabus avvenuto il 29 maggio a Mazara del Vallo. Secondo gli accertamenti, l'uomo sarebbe risultato positivo alla cocaina al momento dello scontro. L'incidente, causato da una mancata precedenza a un incrocio regolato da semaforo, ha provocato il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini che viaggiavano a bordo dello scuolabus. Alcuni dei giovani passeggeri sono già stati dimessi, mentre gli altri restano ricoverati in diversi ospedali della provincia con lesioni di varia entità.

Le indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Per il conducente potrebbero scattare accuse di lesioni aggravate plurime e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Contestate inoltre ulteriori violazioni legate alla mancanza di patente, all'assenza di copertura assicurativa e al mancato rispetto della segnaletica stradale.