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Tesoro Messina Denaro, interrogatorio di garanzia per Giacomo Tamburello. Ex moglie e figlio in attesa di estradizione

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di: Redazione - del 2026-05-29

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Immagine articolo: Tesoro Messina Denaro, interrogatorio di garanzia per Giacomo Tamburello. Ex moglie e figlio in attesa di estradizione

Si è svolto davanti al Gip di Palermo, Antonella Consiglio, l’interrogatorio di garanzia di Giacomo Tamburello, ex commerciante di Campobello di Mazara arrestato nelle scorse ore con l’accusa di reimpiego di capitali di provenienza illecita. Secondo gli investigatori della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Tamburello avrebbe intrattenuto rapporti economici con Matteo Messina Denaro e con la sua famiglia sin dagli anni ’80, nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti, attività che avrebbe consentito l’accumulo di un ingente patrimonio.

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    • Nel corso dell’operazione, la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro da circa 200 milioni di euro tra immobili, società e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. Tamburello, già condannato in passato per traffico di droga e attualmente agli arresti domiciliari per motivi di salute nell’abitazione della madre a Campobello di Mazara, ha risposto alle domande del giudice.

    Nella stessa indagine risultano coinvolti anche l’ex moglie, Maria Antonina Bruno, e il figlio Luca, fermati ieri in Spagna con le stesse accuse contestate all’ex commerciante. Per i due arrestati, nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria spagnola dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo. Gli interrogatori di garanzia davanti ai magistrati italiani potranno invece avvenire soltanto dopo il completamento delle procedure di estradizione.

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