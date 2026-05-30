Castelvetrano, il cardiologo Salvatore Martino alla guida dell’Ospedale: nominato Direttore Medico di Presidio ad interim

di: Redazione - del 2026-05-30

Nuovo incarico di prestigio all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il Dott. Salvatore Martino, Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica dell’Ospedale di Castelvetrano e Direttore del Dipartimento di Medicina e Malattie Cardiovascolari dell’ASP Trapani, è stato nominato Direttore Medico di Presidio ad interim del P.O. di Castelvetrano.

La disposizione di servizio, firmata dal Commissario Straordinario dell’ASP Trapani, Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, e dal Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Danilo Greco, entrerà in vigore dal 1° giugno 2026, data dalla quale il Dott. Martino subentrerà alla Dott.ssa Morici nella guida della Direzione Medica del presidio ospedaliero.

Si tratta di una nomina di particolare importanza per la sanità del territorio. Al Dott. Martino viene infatti affidata la responsabilità della governance dell’intera struttura ospedaliera, con compiti di coordinamento delle attività sanitarie, organizzazione dei servizi, gestione delle risorse e supervisione dei processi assistenziali.

Cardiologo di comprovata esperienza, il Dott. Martino è considerato una delle figure di riferimento della sanità trapanese. Negli anni ha guidato la crescita della Cardiologia con UTIC ed Emodinamica di Castelvetrano, contribuendo al consolidamento di servizi ad alta specializzazione e assumendo successivamente la direzione del Dipartimento aziendale di Medicina e Malattie Cardiovascolari.

Con questo nuovo incarico si rafforza ulteriormente il suo ruolo all’interno dell’ASP Trapani, unendo alla responsabilità clinica e dipartimentale anche la guida organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castelvetrano.

La nomina arriva in una fase particolarmente importante per la sanità provinciale e rappresenta un segnale di continuità gestionale e valorizzazione delle professionalità interne, con l’obiettivo di garantire efficienza organizzativa, qualità dell’assistenza e sviluppo dei servizi ospedalieri a beneficio dell’intero territorio del Belice