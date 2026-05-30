Partanna, al Padel Place il Campus estivo di Padel: "Impara gioca e divertiti"

di: Mariano Pace - del 2026-05-30

Aperte le iscrizioni per la partecipazione al ”Campus estivo di Padel”, organizzato da Padel Place di Partanna. L’iniziativa si terrà a Partanna dal 22 giugno al 3 luglio 2026, presso gli impianti nuovi e tecnologici, all’insegna del motto: ”Impara, gioca, divertiti”.

Il campus estivo è aperto a tutti, dai principianti ai più esperti. E’ il primo evento del genere che si organizza nel territorio belicino. Il programma prevede: lezioni in gruppo e personalizzate, allenamenti tecnici con istruttori qualificati, gioco, tornei e match.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a:

Nino 320 8784564

Nicola 324 5652121

Paolo 329 1250291

Francesco 339 4245663

