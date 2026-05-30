Castelvetrano, area abbandonata investita dalle fiamme. Paura tra i residenti che scendono in strada

di: Redazione - del 2026-05-30

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Nicolò Garzilli, dove un incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato all’interno di un’area incolta e in stato di abbandono situata a ridosso di alcune abitazioni.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalla presenza di immondizia, hanno generato una densa colonna di fumo che ha rapidamente raggiunto le case confinanti. Molti residenti, preoccupati per la propria sicurezza, sono usciti dalle abitazioni e si sono rifugiati nei cortili esterni in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Le abitazioni interessate si affacciano direttamente sul terreno coinvolto dal rogo, con finestre e prospetti che insistono sull’area andata a fuoco.