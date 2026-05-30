Castelvetrano, scontro tra due auto. Coinvolte due donne. Sul posto l’Ambulanza

di: Redazione - del 2026-05-30

Incidente ieri via Centonze a Castelvetrano intorno alle 12. Quattro le auto coinvolte nel sinistro. Pare che alla base del sinistro ci sia un mancato rispetto della segnaletica. Lo scontro è avvenuto tra una Ford C-Max e una Toyota ma, in conseguenza del forte impatto, la Ford C-Max ha impattato contro due auto parcheggiate nei pressi del luogo dell’incidente. Le due donne L.S. di 48 anni e A.C. di 50 anni sono state trasportate con escoriazioni e lievi traumi in ospedale per i dovuti accertamenti.