  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-01

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

Incidente stradale alle prime luci dell'alba a Castelvetrano, lungo via Partanna, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'autovettura e un trattore. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita e saranno i rilievi effettuati dai carabinieri a ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e valutato le loro condizioni. Presenti anche i carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e negli accertamenti necessari per stabilire eventuali responsabilità. L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l'arteria interessata, con disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rilievo.

I due conducenti dei mezzi sono stati trasportati in codice rosso in Ospedale. Il conducente della autovettura Ford Focus, G.V., orginario di Palermo ed il castelvetranese F.A. alla guida del trattore. Per quest'ultimo, considerate la gravità delle ferite, non si esclude il trasferimento al Civico di Palermo.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

    Messina Denaro, dal narcotraffico al tesoro occulto, arrestati padre, ex moglie ed il figlio

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Messina Denaro, dalle rivelazioni di Vincenzo Spezia ai nuovi blitz antimafia: il sistema del “10%” può allargare l’inchiesta

    Castelvetrano, il cardiologo Salvatore Martino alla guida dell’Ospedale: nominato Direttore Medico di Presidio ad interim

    Giancontieri P1