Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

di: Redazione - del 2026-06-01

Incidente stradale alle prime luci dell'alba a Castelvetrano, lungo via Partanna, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'autovettura e un trattore. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita e saranno i rilievi effettuati dai carabinieri a ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e valutato le loro condizioni. Presenti anche i carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e negli accertamenti necessari per stabilire eventuali responsabilità. L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l'arteria interessata, con disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rilievo.

I due conducenti dei mezzi sono stati trasportati in codice rosso in Ospedale. Il conducente della autovettura Ford Focus, G.V., orginario di Palermo ed il castelvetranese F.A. alla guida del trattore. Per quest'ultimo, considerate la gravità delle ferite, non si esclude il trasferimento al Civico di Palermo.