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Lettore scrive: “Segnalata ma non rimossa, il caso della Caretta caretta abbandonata alla Riserva del Belice”

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di: Redazione - del 2026-06-01

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Immagine articolo: Lettore scrive: “Segnalata ma non rimossa, il caso della Caretta caretta abbandonata alla Riserva del Belice”

Una tartaruga marina Caretta caretta giace da settimane in avanzato stato di decomposizione all'interno della Riserva Naturale del Belice. Nonostante la segnalazione, la carcassa non sarebbe stata rimossa né sottoposta agli accertamenti previsti, sollevando interrogativi sulla gestione dell'area protetta e sul rispetto delle procedure di monitoraggio della fauna marina. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione con una lettera alla redazione di un nostro lettore. 

"Come è possibile che la vigilanza non abbia provveduto per la rimozione?  Avrei voluto segnalarlo al personale, ma gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente gestore della riserva, sono chiusi. L'area protetta giace abbandonata come la tartaruga in attesa di naturale decomposizione. Con l’ avvicinarsi dell'estate diventano sempre più frequenti i ritrovamenti animali morti e spiaggiati. In queste occasioni il contributo che ognuno di noi può dare è prezioso. In presenza di un animale morto viene spontaneo pensare che è inutile fare qualsiasi cosa ormai. Ma non è così.

Il censimento delle Tartarughe trovate morte è molto importante. E ancor più importante è il risultato dell’ autopsia che chiarisce la causa della morte dell’ animale. Ci mette infatti in guardia dei rischi che corrono e ci da indicazioni sulle misure da mettere in atto per prevenirne la morte. Se capita di trovare una Tartaruga Marina morta dunque la prima cosa da fare è allertare il personale della Riserva. Comunicare la posizione esatta dell’ animale ed aspettare che arrivino. Dopo di chè verranno prese le misure dell’ animale e verrà redatto un verbale di ritrovamento. La carcassa verrà poi trasportata all’ Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno per l’ esame autoptico.

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    • Il Centro Ricerche Tartarughe Marine raccoglie poi i dati sul numero di Tartarughe rinvenute morte e sulle cause di decesso per studi sulla qualità dell’ habitat marino. A quanto pare, la caretta era stata segnalata e allora? Incuria e menefreghismo regnano sovrani".

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