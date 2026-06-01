Tragedia in Portogallo: muore una 20enne di Palermo in Erasmus

di: Redazione - (fonte: adnkronos) - del 2026-06-01

(ph. google.maps)

Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, dove stava trascorrendo un periodo di studio Erasmus a Caldas da Rainha, cittadina situata a circa 80 chilometri da Lisbona. La giovane, Sofia B., è stata trovata senza vita nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui viveva. I familiari, assistiti dal Ministero degli Affari Esteri, sono partiti per raggiungere il Paese lusitano.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di una morte dovuta a cause naturali. Al momento, tuttavia, le autorità portoghesi non hanno diffuso comunicazioni ufficiali né fornito dettagli sulle circostanze della tragedia. Si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali e delle indagini condotte dalla polizia locale per fare piena luce sull'accaduto.

Caldas da Rainha è una città universitaria a forte vocazione internazionale che ospita, tra le altre istituzioni accademiche, la School of Arts and Design (ESAD.CR). A Palermo la notizia ha suscitato profondo cordoglio. Nel frattempo, la Farnesina e le rappresentanze consolari italiane stanno seguendo l'evolversi della vicenda, garantendo assistenza alla famiglia e avviando le procedure necessarie per l'eventuale rimpatrio della salma.