Incendio Monnalisa, dalla cucina l'origine delle fiamme. Oltre tre ore di intervento dei VV. del Fuoco

del 2026-06-02

Un incendio, probabilmente originato dalla cappa della cucina a causa di un cortocircuito, ha danneggiato parte del lido Monnalisa Beach di Tre Fontane.

I dipendenti hanno tentato inutilmente di spegnere le fiamme con gli estintori ma i tentativi sono stati vani e hanno successivamente evacuato la struttura. Il rogo ha interessato cucina, servizi igienici e magazzino, mentre il ristorante e la terrazza sono rimasti intatti. I vigili del fuoco, intervenuti da Mazara e Castelvetrano e hanno lavorato per oltre 3 ore a fine di domare l'incendio.