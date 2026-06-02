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Incendio Monnalisa, dalla cucina l'origine delle fiamme. Oltre tre ore di intervento dei VV. del Fuoco

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del 2026-06-02

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Immagine articolo: Incendio Monnalisa, dalla cucina l'origine delle fiamme. Oltre tre ore di intervento dei VV. del Fuoco

Un incendio, probabilmente originato dalla cappa della cucina a causa di un cortocircuito, ha danneggiato parte del lido Monnalisa Beach di Tre Fontane.

I dipendenti hanno tentato inutilmente di spegnere le fiamme con gli estintori ma i tentativi sono stati vani e hanno successivamente evacuato la struttura. Il rogo ha interessato cucina, servizi igienici e magazzino, mentre il ristorante e la terrazza sono rimasti intatti. I vigili del fuoco, intervenuti da Mazara e Castelvetrano e hanno lavorato per oltre 3 ore a fine di domare l'incendio.

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