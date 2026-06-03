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Triscina abbraccia il nuovo Lido Aloha: folla e entusiasmo per il Summer Party inaugurale

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di: Redazione - del 2026-06-03

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Immagine articolo: Triscina abbraccia il nuovo Lido Aloha: folla e entusiasmo per il Summer Party inaugurale

Grande partecipazione di pubblico per l’inaugurazione del nuovo Lido Aloha di Triscina, che ha aperto ufficialmente la stagione estiva con un coinvolgente Summer Party all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento.

L’evento, svoltosi venerdì 30 maggio nella suggestiva cornice di Via 71 a Triscina di Castelvetrano, ha richiamato numerosi visitatori e appassionati del mare, desiderosi di vivere una serata diversa in un’atmosfera tropicale e accogliente. Il lido si è animato grazie a un ricco programma musicale che ha accompagnato gli ospiti tra sorrisi, incontri e momenti di svago. Molto apprezzata anche l’offerta gastronomica, che ha contribuito a rendere l’inaugurazione un vero momento di festa.

L’entusiasmo e la grande affluenza registrata confermano le aspettative degli organizzatori e segnano un ottimo inizio per la stagione estiva del nuovo Lido Aloha, pronto a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate 2026. Una serata riuscita sotto ogni punto di vista, che ha celebrato l’inizio dell’estate nel segno della convivialità, della musica e della voglia di stare insieme.

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