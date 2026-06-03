Triscina abbraccia il nuovo Lido Aloha: folla e entusiasmo per il Summer Party inaugurale

di: Redazione - del 2026-06-03

Grande partecipazione di pubblico per l’inaugurazione del nuovo Lido Aloha di Triscina, che ha aperto ufficialmente la stagione estiva con un coinvolgente Summer Party all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento.

L’evento, svoltosi venerdì 30 maggio nella suggestiva cornice di Via 71 a Triscina di Castelvetrano, ha richiamato numerosi visitatori e appassionati del mare, desiderosi di vivere una serata diversa in un’atmosfera tropicale e accogliente. Il lido si è animato grazie a un ricco programma musicale che ha accompagnato gli ospiti tra sorrisi, incontri e momenti di svago. Molto apprezzata anche l’offerta gastronomica, che ha contribuito a rendere l’inaugurazione un vero momento di festa.

L’entusiasmo e la grande affluenza registrata confermano le aspettative degli organizzatori e segnano un ottimo inizio per la stagione estiva del nuovo Lido Aloha, pronto a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate 2026. Una serata riuscita sotto ogni punto di vista, che ha celebrato l’inizio dell’estate nel segno della convivialità, della musica e della voglia di stare insieme.