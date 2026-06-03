  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Nuova sede a Partanna per lo showroom "Soluzioni Abitative"

Resta sempre aggiornato

di: Publiredazionale - del 2026-06-03

Commenti
Immagine articolo: Nuova sede a Partanna per lo showroom "Soluzioni Abitative"

Nuova sede e nuovi spazi per “Soluzioni Abitative”, lo showroom della Promedil di Giorgio Di Stefano, che si trasferisce in Via Castelvetrano km 1,5 a Partanna. Un cambiamento che segna un importante passo avanti per l’azienda, da anni punto di riferimento nel settore dell’arredo, delle finiture e delle soluzioni per l’abitare.

Il nuovo showroom, più ampio e moderno, è stato concepito per offrire un’esperienza immersiva e innovativa sia ai clienti privati che ai professionisti del settore, come architetti, interior designer e imprese di costruzione. Gli spazi espositivi consentono di scoprire le ultime tendenze del mercato e di sviluppare progetti personalizzati per ogni ambiente della casa.

Tra i punti di forza della nuova struttura spicca l’ampia area dedicata a ceramiche e parquet, con una vasta selezione di pavimenti e rivestimenti che spaziano dalle soluzioni più tradizionali alle proposte di design contemporaneo. Grande attenzione anche all’arredo bagno, con collezioni pensate per coniugare estetica, comfort e funzionalità.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Completano l’offerta le soluzioni per porte e infissi di ultima generazione, progettate per garantire elevati standard di sicurezza, isolamento termico e qualità estetica.

    «Ci siamo spostati per offrirvi uno spazio più grande e moderno – spiegano dall’azienda –. Nel nuovo showroom troverete il meglio per progettare i vostri spazi insieme al nostro team di esperti».

    La nuova sede è già operativa e aperta al pubblico. I visitatori possono recarsi direttamente presso lo showroom oppure prenotare un appuntamento con i consulenti aziendali per ricevere assistenza e consulenza personalizzata.

    Contatti

    Ufficio Comunicazione e Marketing Gruppo Di Stefano / Dret System

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Camagna h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Castelvetrano, il cardiologo Salvatore Martino alla guida dell’Ospedale: nominato Direttore Medico di Presidio ad interim

    Tragedia in Portogallo: muore la 20enne palermitana Sofia Barillà. Numerosi post di cordoglio sui social

    Giancontieri P1