Nuova sede a Partanna per lo showroom "Soluzioni Abitative"

di: Publiredazionale - del 2026-06-03

Nuova sede e nuovi spazi per “Soluzioni Abitative”, lo showroom della Promedil di Giorgio Di Stefano, che si trasferisce in Via Castelvetrano km 1,5 a Partanna. Un cambiamento che segna un importante passo avanti per l’azienda, da anni punto di riferimento nel settore dell’arredo, delle finiture e delle soluzioni per l’abitare.

Il nuovo showroom, più ampio e moderno, è stato concepito per offrire un’esperienza immersiva e innovativa sia ai clienti privati che ai professionisti del settore, come architetti, interior designer e imprese di costruzione. Gli spazi espositivi consentono di scoprire le ultime tendenze del mercato e di sviluppare progetti personalizzati per ogni ambiente della casa.

Tra i punti di forza della nuova struttura spicca l’ampia area dedicata a ceramiche e parquet, con una vasta selezione di pavimenti e rivestimenti che spaziano dalle soluzioni più tradizionali alle proposte di design contemporaneo. Grande attenzione anche all’arredo bagno, con collezioni pensate per coniugare estetica, comfort e funzionalità.

Completano l’offerta le soluzioni per porte e infissi di ultima generazione, progettate per garantire elevati standard di sicurezza, isolamento termico e qualità estetica.

«Ci siamo spostati per offrirvi uno spazio più grande e moderno – spiegano dall’azienda –. Nel nuovo showroom troverete il meglio per progettare i vostri spazi insieme al nostro team di esperti».

La nuova sede è già operativa e aperta al pubblico. I visitatori possono recarsi direttamente presso lo showroom oppure prenotare un appuntamento con i consulenti aziendali per ricevere assistenza e consulenza personalizzata.

Contatti

Nuova sede: Via Castelvetrano (Km 1,5) – 91028 Partanna (TP)

Telefono: 0924 922193 (interno 1)

Email: promedilvendite@gmail.com

Sito web: www.gruppodistefano.com

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