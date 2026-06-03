  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

"Cultura della legalità e informazione plurale": vince anche una di Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-03

Commenti
Immagine articolo: "Cultura della legalità e informazione plurale": vince anche una di Castelvetrano

Era gremita di studenti delle scuole secondarie trapanesi oggi l’Aula magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, per la cerimonia di premiazione del concorso giornalistico dedicato alle scuole, denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Trapani  e realizzato con la collaborazione della Prefettura, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

È stata l’ultima tappa delle iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, volte a celebrare la Festa della Repubblica e l’80° Anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne.

Questi i primi classificati per ciascuna categoria:

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Categoria “articolo”: Istituto Superiore “Ferrigno – Accardi – Titone”, di Castelvetrano.

    Categoria “cortometraggio multimediale”: Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino.

    Categoria “podcast”: Istituto di Istruzione Superiore “Ferrara” di Mazara del Vallo

    L’iniziativa ha perseguito l’obiettivo di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o, al contrario, dalla ipeiperinformazione

    Sono intervenuti il prefetto di Trapani Daniela Lupo, Giorgio Scichilone, presidente Polo Territoriale Universitario di Trapani, Roberto LEONE, Vice Segretario regionale Assostampa Sicilia e Gabriele Paci, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani che ha relazionato sul “Rapporto fra giustizia e informazione”. Ha moderato l'evento il segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando.

    Dieci le Istituzioni scolastiche partecipanti, affiancate da un “tutor” giornalista, incaricato da Assostampa, hanno prodotto un elaborato riguardante il tema del concorso. 

    La Commissione valutatrice, inoltre, ha stabilito di assegnare tre riconoscimenti speciali.

    Targa speciale “Scuola secondaria di primo grado” (articolo, Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” - Trapani)

    Targa speciale “Legalità e Informazione” (podcast, Istituto Autonomo Comprensivo “Giuseppe Pitrè” – Castellammare del Golfo)

    Targa speciale “Qualità multimediale ed efficacia espressiva” (cortometraggio, Istituto Comprensivo “G. C. Ciaccio Montalto” - Trapani).

    La cerimonia è stata allietata da intermezzi musicali di alcuni allievi del conservatorio "Antonio Scontrino", tra i quali il violinista Gianni Burriesci.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Castelvetrano, il cardiologo Salvatore Martino alla guida dell’Ospedale: nominato Direttore Medico di Presidio ad interim

    Giancontieri P1