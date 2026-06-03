  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Tre Fontane, nuovo nido di Caretta caretta sulla spiaggia

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-03

Commenti
Immagine articolo: Tre Fontane, nuovo nido di Caretta caretta sulla spiaggia

Nei giorni scorsi una femmina di tartaruga marina Caretta caretta è stata avvistata sulla spiaggia di Tre Fontane mentre deponeva le uova. L’avvistamento, segnalato tempestivamente da un cittadino, ha consentito l’immediato intervento della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. In collaborazione con il WWF, impegnato nel monitoraggio dei siti di nidificazione nell’ambito del progetto Life ADAPT, l’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza con apposita segnaletica per garantire la protezione del nido fino alla schiusa delle uova.

Le misure adottate sono fondamentali per salvaguardare il sito sia dai rischi naturali, come la predazione da parte di altri animali, sia dalle attività umane che potrebbero compromettere la nidificazione, tra cui il calpestio e l’installazione di attrezzature balneari. La scoperta di un nuovo nido conferma il valore ecologico delle coste siciliane e l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste nella tutela della Caretta caretta, specie simbolo del Mediterraneo e considerata minacciata di estinzione.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Castelvetrano, il cardiologo Salvatore Martino alla guida dell’Ospedale: nominato Direttore Medico di Presidio ad interim

    Giancontieri P1