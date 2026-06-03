Tre Fontane, nuovo nido di Caretta caretta sulla spiaggia

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-03

Nei giorni scorsi una femmina di tartaruga marina Caretta caretta è stata avvistata sulla spiaggia di Tre Fontane mentre deponeva le uova. L’avvistamento, segnalato tempestivamente da un cittadino, ha consentito l’immediato intervento della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. In collaborazione con il WWF, impegnato nel monitoraggio dei siti di nidificazione nell’ambito del progetto Life ADAPT, l’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza con apposita segnaletica per garantire la protezione del nido fino alla schiusa delle uova.

Le misure adottate sono fondamentali per salvaguardare il sito sia dai rischi naturali, come la predazione da parte di altri animali, sia dalle attività umane che potrebbero compromettere la nidificazione, tra cui il calpestio e l’installazione di attrezzature balneari. La scoperta di un nuovo nido conferma il valore ecologico delle coste siciliane e l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste nella tutela della Caretta caretta, specie simbolo del Mediterraneo e considerata minacciata di estinzione.