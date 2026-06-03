Donazione del CC Motoclub Motorday a Noe Castelvetrano per le emergenze

di: Redazione - del 2026-06-03

Il Nucleo Operativo Emergenze di Castelvetrano ha ringraziato il CC Motoclub Motorday, guidato dal presidente nazionale Danilo Franculli, per la donazione destinata a rafforzare il sistema di risposta alle emergenze. L’iniziativa nasce dalla collaborazione avviata durante il tour in Sicilia del Motoclub e la visita al Parco Archeologico di Selinunte dello scorso 17 maggio.

Le risorse contribuiranno a migliorare le dotazioni e l’efficienza operativa dei volontari. «Un sostegno concreto che ci consentirà di affrontare con maggiore efficacia le emergenze e continuare a garantire un servizio qualificato alla cittadinanza», ha dichiarato il presidente del Noe Castelvetrano, Giuseppe Rapallo.