Forte terremoto al largo della Calabria: scossa di 6.2 magnitudo avvertita anche in Sicilia

di: Redazione - del 2026-06-02

Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è stato registrato nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2026 al largo della costa nord-occidentale della Calabria, in provincia di Cosenza. La scossa è stata rilevata alle 00:12:35 ora italiana dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma. L'evento sismico ha avuto epicentro in mare, con coordinate geografiche 39.1550 di latitudine e 15.8210 di longitudine, a una profondità di circa 250 chilometri. Proprio l'elevata profondità dell'ipocentro ha favorito la propagazione delle onde sismiche su un'area molto vasta del Sud Italia.

Il terremoto è stato distintamente avvertito in numerose località della Calabria e ha raggiunto anche diverse zone della Sicilia, dove molti cittadini hanno segnalato di aver percepito il movimento, soprattutto nelle province orientali dell'isola. Segnalazioni anche da cittadini dí Castelvetrano. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), le città più vicine all'epicentro sono Cosenza, situata a circa 41 chilometri a est, Lamezia Terme a 48 chilometri e Catanzaro a 72 chilometri. Non risultano comuni italiani entro 20 chilometri dall'epicentro, localizzato in mare aperto.

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. L'INGV sottolinea che i dati relativi a localizzazione e magnitudo rappresentano una stima preliminare e potrebbero essere aggiornati sulla base di ulteriori analisi e nuove informazioni raccolte dalla rete sismica nazionale.