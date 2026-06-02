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Successo di adesioni per screening prostatico del Rotary presso Multimedical

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del 2026-06-02

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Immagine articolo: Successo di adesioni per screening prostatico del Rotary presso Multimedical

Successo per lo screening prostatico gratuito promosso dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice: visitate ben 25 persone Sabato 30 maggio 2026 si è svolto uno screening prostatico gratuito organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice promosso nell’ambito delle attività di servizio dell’anno rotariano 2025/2026.

L’iniziativa, ospitata presso il Centro Multimedical di Castelvetrano e curata dal dottor Quintino Paola, ha consentito a 25 persone di sottoporsi gratuitamente a una visita specialistica finalizzata alla prevenzione delle patologie prostatiche. L’evento ha riscosso un notevole interesse da parte della comunità locale, confermando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce come strumenti fondamentali per la tutela della salute. A esprimere soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata la presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Antonella Lombardo, che ha sottolineato il valore sociale e sanitario del progetto.

«Promuovere la cultura della prevenzione e offrire servizi concreti alla comunità rappresenta una delle missioni fondamentali del Rotary International.

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    • La partecipazione registrata conferma quanto sia importante continuare a investire in iniziative di sensibilizzazione e tutela della salute», ha dichiarato la presidente.

    Nel tracciare un bilancio della giornata, Antonella Lombardo ha rivolto un sentito ringraziamento al dottor Quintino Paola per la disponibilità e la professionalità dimostrate durante le visite, e al socio del club Nicola Li Causi che ha messo a disposizione i locali del Centro Multimedical, contribuendo in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa e alla sua ottima riuscita. L’attività rientra nel programma di servizio del Rotary Club, da sempre impegnato nella promozione di progetti sociali e sanitari rivolti al territorio. Grazie alla collaborazione tra professionisti della salute, soci e volontari dell’associazione, i partecipanti hanno potuto ricevere informazioni utili, consulenze specialistiche e indicazioni sui corretti percorsi di monitoraggio e controllo.

    L’elevata adesione, con 25 visite effettuate, testimonia la crescente attenzione della popolazione verso la cultura della prevenzione e conferma il valore delle iniziative che mettono al centro il benessere della comunità. Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice proseguirà il proprio impegno attraverso nuove attività di carattere sanitario e sociale, confermando la propria presenza attiva al servizio del territorio

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